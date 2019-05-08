Kocaispir: ''Yüreğir'de yeni bir başarı hikayesi yazacağız''

Yüreğir Belediye Başkanı Kocaispir, Ramazan-ı Şerif'in evlere huzur, sofralara bereket, kalplere güzellik getirmesini temenni ettiğini ifade ederek, “Muhtarlarımız bizim uç beylerimizdir. Bundan sonra muhtarlarımızla yakın temas içerisinde olacağız. Onların ve bizim tek amacımız halkımıza hizmet etmektir. Birbirimize karşı samimi ve sabırlı olacağız. Muhtarlık müessesesi; demokrasimizin, yönetim sistemimizin, kültürümüzün ve toplumsal yaşamımızın en önemli yapı taşlarından biridir. Muhtarlarımız, mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı bir rol üstlenirler. Halkımızın tercihi ve seçimiyle iş başına gelmiş muhtarlarımız, bizlerin de baş tacıdır. El ele, omuz omuza verip hizmet edelim. Gökkubede hoş bir sada bırakalım'' dedi.

"Asfaltsız yol kalmayacak"

Yüreğir'de yeni bir başarı hikayesi yazacaklarını belirten Başkan Kocaispir, ''Muhtarlarımız ve biz zor bir kamu görevi yürütüyoruz. Yüreğir'de hizmetleri daha hızlı yapmak için yeni araç gereç alacağız. Temizlik ve park bahçeler ekiplerini güçlendireceğiz. Yüreğir'de stabilize artık tarihe karışsın istiyoruz. Sorumluluğumuzda olan bütün yerlere sıcak asfalt yapacağız. Ben artık tüm Yüreğirli vatandaşların başkanıyım. Yüreğir'deki bütün mahallelere eşit hizmet götüreceğiz. Bütün mahallelere gidip vatandaşlarımızla ve muhtarlarımızla iç içe olacağız. Siz beni başkan yaptınız. Ben de sizi mahcup etmemek için var gücümle çalışacağım. Hiç kimsenin ırkına, diline bakmayacağım. Bana ne kadar oy vermiş demeyeceğim. Mahallelerimizin öncelikli ihtiyacı ne varsa o yapılacaktır'' şeklinde konuştu.