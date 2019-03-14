Kocaispir: "Yüreğir'in vizyonunu değiştireceğiz"

Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li Yüreğir Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Kocaispir, yapacakları hizmetlerle Yüreğir'in vizyonunu değiştireceklerini söyledi.

Kocaispir, gündüz Akıncılar, Kazım Karabekir ve Yenidoğan Mahallesi esnafını gezdi akşamları da aynı bölgelerde mitingler yapıyor. Gördükleri ilginin kendilerini belediye başkanı yapacağını açıklayan Kocaispir, "Halkın sorunu bizim sorunumuzdur. Bu ilkemiz ile gönül belediyeciliğini Yüreğir halkı ile buluşturacağız" diye konuştu.

İnsanların kalbine dokunmak istediklerini söyleyen Kocaispir, "Kuracağımız aş evleri ile ihtiyaç sahipleri yaşlı engelli ve evlerinde yemek yapamayacak durumda olanlara sıcak yemek hizmeti vereceğiz. Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda Taziye evleri yapacağız. Mahallelerimizde kadınlarımızın sosyalleşebileceği günlerini yapabilecekleri merkezler kuracağız. Cenaze evlerine ilk gün yemeği göndermeyi ve şehir dışına gönderilecek cenazeler için araçlar alacağız. Yüreğirli hemşerilerimiz arasında en güzel balkon ve bahçesi olanlara hediyelerimiz olacak bunu sürekli hale getireceğiz. Yaşlılarımızı ve bakıma muhtaçlarımızı ziyaret ederek ihtiyaçlarını karşılayacağız. Yeni doğanlara ise destek amaçlı hediyelerimiz olacak. Tek tip muhtarlık binası inşa edip, kırtasiye ihtiyaçlarını karşılayarak işlerini kolaylaştıracağız. Vatandaşımızın belediyemize ilettiği talepler için mutlak surette dönüş sağlanacak ve talep, öneri ve şikayetler sistematik olarak takip edilecek, buna dair memnuniyet anketi yapılacak" dedi.

Gençlerin kendilerini geliştirmeleri ve keyifli vakit geçirmeleri için Gençlik Merkezleri kuracaklarını kaydeden Kocaispir, yapacakları diğer hizmetleri şöyle sıraladı:

"Zaman zaman yarışmalar düzenleyerek halkımızı teşvik edeceğiz. Okullarımıza kırtasiye ve spor malzemeleri yardımı yaparak başarılı olmalarına yardımcı olacağız. İŞKUR, Sanayi ve Ticaret Odası ile Organize Sanayi Bölgesi Yönetiminin de desteğini alarak iş garantili meslek edindirme kursları açacağız. Mevcut parklarımızı onaracağız, olmayan mahallelerimize çocuk parkları kuracağız. Parklara ücretsiz internet bağlayarak destek olacağız. Doğaya saygılı ve çevre odaklı ahşap çocuk parkları inşa edeceğiz. Kuracağımız Çocuk Köyü ile çocuklarımızın eğlenmesini sağlayacağız. Parklarda güvenlik kameraları kurarak ailelerimizin yüreğine su serpeceğiz. Su oyun parkları kuracağız çocuklarımız hem eğlenecek hem de serinleyecek. Okullarımız ve ibadethanelerimizin bakımı ve temizlik hizmetlerini rutin olarak yapacağız. Kentsel Dönüşüm Projelerinde vatandaş ile müteahhit arasında köprü olacağız. Vatandaşlarımızın imar uygulama işlerinden kaynaklanan mülkiyet sorunlarını belediye olarak takip edeceğiz. İhtiyacı olan semtler içerisinde kendine ait otoparkı olan çok amaçlı kullanıma uygun semt pazarları kurup vatandaşlarımız rahatlatacağız. Sanayi sitesinde iş yerleri bulunan vatandaşlarımıza daha modern ve kullanışlı bir sanayi sitesi kuracağız. Kentin nefes alabileceği içerisinde yeme, içme alanlarının da olacağı ağırlıklı yeşil alandan oluşan millet bahçeleri yapacağız. Belediye Sosyal tesislerinde ise fitness salonu, hamam, sauna odaları, açık ve kapalı düğün salonu, yeme içme alanları, yüzme havuzu ve piknik alanlarının olduğu bir tesis Yüreğirimize yakışacaktır. Sokaklarımızı ve caddelerimizi daha güzel ve estetik hale getirmek için vatandaşlarımızla iş birliği içerisinde olacağız. İçerisinde konferans ve sergi salonlarının, şehir kütüphanesi ve tiyatro sahnelerinin olduğu bir kongre merkezi inşa edeceğiz. Toplanma ve cazibe merkezi olabilecek nitelikte Adana kent mimarisi kimliğini taşıyan sosyal ve ticari bir alan kuracağız. Sarıçam deresinde ve çevresinde rekreasyon çalışması yaparak kentsel dönüşümü tetikleyecek Yemyeşil bir vadi oluşturmak en büyük hedefimiz olacak. Yapacağımız işlerden bunlar birkaçı. İnşallah daha güzel yarınlar için gece gündüz çalışacağız“ şeklinde konuştu.