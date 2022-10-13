Kocaispir'e TSYD jesti: "Evimin en güzel köşesine bunu asacağım"

Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şube yönetimi, Yüreğir Belediye Başkanı Mehmet Fatih Kocaispir'e, Beşiktaş temalı karikatürünü armağan etti. Kocaispir, "Evimin en güzel köşesine bunu asacağım" dedi.

TSYD Adana Şube Başkanı Kerim Hoşfikirer, Asbaşkan Adnan Poyraz ve Engin Kanber, Şube Sekreteri Akif Özdemir, Şube Saymanı Şehmus Baysal, Yönetim kurulu üyeleri Hakan Köker ve Doğan Gülbasar ile Şube Müdürü Mehmet Önal, Yüreğir Belediye Başkanı'nı ziyaret etti.

Yapılan ziyarette, Başkan Kocaispir'e, dünyaca ünlü spor Karikatüristi Mesut Yavuz'un kaleme aldığı Beşiktaş temalı karikatürünü armağan eden Başkan Hoşfikirer, Yüreğir'in spora her geçen gün daha büyük hizmet verdiğini belirtirken, “Belediye başkanı olarak Yüreğir'e büyük hizmetler verdiniz. Sadece ilçenin çehresi değişmedi. Yakından takip ediyoruz. Yüreğir her alanda bir gelişim içerisinde. Spor anlamında da önemli katkılar sağlıyorsunuz. Bundan dolayı sizleri kutluyorum” diye konuştu.

Başkan Kocaispir de, dünyaca ünlü bir karikatüristin kendi tablosunu kaleme almasının son derece gurur verici olduğuna dikkat çekerken, “Hayatım boyunca aldığım en güzel armağanlardan birisi. Evimin en güzel köşesine bunu asacağım. Yıllarca bulunduğu yerde kalacak. Çok teşekkür ediyorum. Nezdinizde, dünyaca ünlü sanatçımız olan Mesut Yavuz'a da sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. TSYD olarak spora yön veriyorsunuz. Bizler de sizin yanınızdayız. Hep birlikte sporun hizmetindeyiz” dedi.