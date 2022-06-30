Kocası gözü önünde öldürülen kadın: “Oğlum kime baba diyecek”

Adana'da kavgayı ayırmak isterken öldürülen şahsın eşi Makbule Kılıç, “Benim kızım, yeni dillenen oğlum kime baba diyecek? Çocuklarımın babasını getirin” diyerek ağladı.

Adana'da fabrikada birlikte çalıştığı Cansu Yıldız'ı, ayrı yaşadığı eşi Durmuş Yıldız'dan korumaya çalışırken bıçaklanarak öldürülen 3 çocuk babası Tolga Kılıç'ın (33) Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsisi tamamlandı. Kılıç'ın cenazesi, yakınları tarafından yıkanması için Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı'na götürüldü. Mezarlığa 6 ve 1 yaşındaki çocukları ile gelen Makbule Kılıç (33), cenaze aracını görünce gözyaşlarına boğuldu. Kılıç'ın annesi Hatice Kılıç ve kız kardeşi Zümrüt Dönmez ise güçlükle ayakta durabildi.

Eşinin öldürüldüğü anlara tanık olan Makbule Kılıç, “Bıçakla saldırdı, üzerime yürüdü. Eşimin yanına kaçınca müdahale etmeye çalıştı. Eşim araya girip, bıçağı almaya çalıştı ancak başaramadı. O da eşimi bıçakladı. Kaçmasam beni de yaralayacaktı. Çocuklarımı yetim bıraktı. Benim kızım, yeni dillenen oğlum kime ‘baba' diyecek? Çocuklarımın babasını getirin” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Annesi Hatice Kılıç ise “Ben oğlumu yoklukla büyüttüm. Biricik oğlumdu o benim, umudumdu. Tolgam, kuzum. Bize o bakıyordu. Katili cezasını çeksin” diye konuştu.