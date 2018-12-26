Kocası tarafından çekiç ve bıçakla öldürülen kadının cesedi adli tıpa kaldırıldı

Adana'da kocası tarafından çekiç ve bıçakla öldürülen kadının cesedi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Merkez Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi 3915. sokaktaki bir evde meydana gelen olayda 2 çocuk babası Harun Ç. (45) 20 yıllık eşi Sevda Ç.'yi (38) kafasına ve yüzüne çekiçle vurup, bıçakla da vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra Harun Ç. komşularının yanına gelerek eşini öldürdüğünü söyledi.

Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Harun Ç., sorgulanmak üzere polis merkezine götürülürken, öldürdüğü eşi Sevda Ç.'nin cesedi ise otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Sevda Ç.'den geriye kalan özel eşyalar incelenmek üzere polis merkezine götürüldü.