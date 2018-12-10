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Kocası tarafından öldürülen kadın ile oğlunun cenazesi alındı

Osmaniye’de kocası tarafından öldürülen Hürü Ergi ve oğlu Oğuzhan Ergi’nin cenazesi, yapılan otopsilerinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu’ndan alındı.

Osmaniye'de kocası tarafından öldürülen Hürü Ergi ve oğlu Oğuzhan Ergi'nin cenazesi, yapılan otopsilerinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Cenazeler, defnedilmek üzere Osmaniye'nin Düziçi ilçesine götürüldü.


Osmaniye'de dün gece saatlerinde cinnet geçiren Kemal Ergi'nin av tüfeğiyle öldürdüğü eşi Hürü Ergi ile oğulları Oğuzhan Ergi'nin (27) cenazeleri Adana Adli Tıp Kurumu Morgunda yapılan otopsilerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Cenazeler, defnedilmek üzere Osmaniye'nin Düziçi ilçesine götürüldü.


Dereli köyünde eşi ve ailesiyle şiddetli geçimsizlik yaşadığı için uzaklaştırma cezası alan Kemal Ergi, dün gece saatlerinde eve gelerek eşi ve çocuklarıyla tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce Kemal Ergi evde bulunan av tüfeği ile evin içinde rastgele ateş açarak eşi Hürü Ergi, çocukları Oğuzhan Ergi (27), Meryem Ergi (17), Emre Ergi (22) ve Didem Ergi'yi vurarak ağır yaraladı. Hürü Ergi ve Oğuzhan Ergi olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralıların hastanedeki tedavisi sürüyor.


Katil zanlısı kocanın yakalanması için çalışmalar sürüyor

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