Kocasını öldüren kadın tutuklandı

Adana'da kocasını pompalı tüfekle öldüren kadın tutuklandı. Kadının ifadesinde kocasının önce kendisine tüfeği doğrulttuğunu sonrada tüfeği kendisine verip kalbine tuttuğunu söylediği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Gökçeler Mahallesi 1002 Sokakta 3 Eylül gecesi meydana geldi. İddiaya göre, Hakan Özbek, karısı Fikriye Özbek tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Fikriye Özbek vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Vurulan kocanın cansız bedeni ise otopsi için adil tıp kurumu morguna kaldırıldı. Cenaze otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak toprağa verildi.

Zanlı kadın ise emniyette olayı anlattı. Fikriye Özbek'in ifadesinde eşiyle 11 yıldır evli olduklarını 2 çocuklarının bulunduğu evlendikleri günden beri kıskançlık yüzünden şiddete maruz kaldığını belirterek, “Eşim sürekli alkol alırdı. Beni de çok kıskanırdı. Bir fatura yatırmak için bile dışarı çıkmama izin vermezdi. Kıyafetimden dolayı kıskançlık yapardı. Bu nedenle de şiddet uygulardı. Olay günü akşamda eve geldi. Yine alkollüydü. Kıskançlık yüzünden yine tartışma çaktı. Tüfeği alıp bana çevirerek, ‘seni öldürürüm' dedi. Sonra da tüfeği bana verip ‘al seni beni öldür' dedi. Ben tetiğe basmadım o ‘ben bu tüfeğin huyunu biliyorum' diyerek tüfeğe bir kere vurdu. Sonra bir kez daha vurunca tüfek ateş aldı. Zaten tüfeğin ucunu kalbine dayamıştı. Ben vurmadım o kendi kendini vurdu” dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen genç kadın tutuklandı.