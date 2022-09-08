Kocasının eziyet edip işkence yaptığı 20 yaşındaki kadın intihar etti

Adana'da koca şiddetinden dolayı 2 aylık bebeğini düşüren, gördüğü şiddetten dolayı ağabeyinin yanına sığınan kadın odunlukta kendini asarak intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, olay, Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'ndeki iki 3 katlı binanın damındaki odunlukta meydana geldi. Suriye'nin Halep kentinden 2014 yılında ailesiyle birlikte Türkiye'ye gelen Celile Hami (20), 2 yıl önce Fadıl Hakim (25) ile evlenip Mersin'e yerleşti. Hakim, iddiaya göre, bir süre sonra kocasında şiddet görmeye başlayan Celile Hami, 2 aylık bebeğini düşük yaptı.

Hakim'in şiddetine dayanamayan Hami, önceki hafta ağabeyi Muhammed Hami'nin (27), Adana'daki evine geldi. Hami, ağabeyine Fadıl Hakim'den kurtulmak istediğini söyleyip, yanlarında kalmak istedi. Ağabey Muhammed Hami ise “O senin kocan. Onun yanına dönmen lazım” dedi. Kocasının yanına dönmek isteyen genç kadın sabah saatlerinde evin damına çıkarak odunlukta çarşafla kendini astı. Ağabey Hami, kız kardeşini göremeyince onu aramaya başladı. Ağabey Hami odunlukta Celile Hami'yi asılı halde buldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Celile Hami'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Celile Hami'nin cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.