Kocasının öldürdüğü kadın ve annesi toprağa verildi

Adana'da cinnet geçiren adamın öldürdüğü eşi ve kayınvalidesinin cenazeleri toprağa verildi.

Olay, gece saat 01.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Barış Mahallesi'nde meydana geldi. Alkol müptelası olduğu öne sürülen yabancı uyruklu Özgür Durmuş'un (43), şiddet uygulayıp, ilgilenmediği 6 çocuğu sevgi evlerine yerleştirildi. Bu nedenle eşi İptahal Baba (29) ile arası açılan Durmuş, kayınpederi Abdo Baba (60), kayınvalidesi İnayet Hellah (59) ve engelli kayınbiraderi Yahya Baba (28) ile tartıştı. Duruma öfkelenen Durmuş, mutfaktan aldığı bıçakla eşi, kayınpederi, kayınvalidesi ve kayınbiraderinin boğazını kesti. Durmuş, polise haber verdikten sonra olay yerinden kaçtı. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Adrese gelen sağlık görevlileri, İnayet Hellah'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralıları ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan İptahal Baba da doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Hayati tehlikesi bulunan Abdo ve Yahya Baba'nın tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Olaydan sonra emniyete giderek teslim olan Özgür Durmuş'un ise sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Hayatını kaybeden İptahal Baba ile annesi İnayet Hellah'ın cansız bedenleri Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Otopsilerinin ardından yakınları tarafından alınan cenazeler, Küçükoba Mezarlığı'nda defnedildi.