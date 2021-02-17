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Kök hücre bağışı için seferber oldular

Adana Emniyet Müdürlüğünce Türkiye’de kök hücre nakli bekleyen yaklaşık 5 bin hastaya umut olmak için başlatılan kampanyaya katılmak için Kozan ilçesinde polis, jandarma, siyasiler ve vatandaşlar seferber oldu.

Adana Emniyet Müdürlüğünce Türkiye'de kök hücre nakli bekleyen yaklaşık 5 bin hastaya umut olmak için başlatılan kampanyaya katılmak için Kozan ilçesinde polis, jandarma, siyasiler ve vatandaşlar seferber oldu.


Kozan İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak, Türkiye'de kök hücre bağışçısı eksiği olması nedeniyle İl Emniyet Müdürü Doğan İnci önderliğinde bir kampanya başlatmaya karar verdiklerini belirterek, “Emniyet teşkilatı ile taşın altına elimizi koymamız gerektiğini düşündük. Dün Adana ilimizde yapıldı. Şimdi Kozan ilçemizde yapıyoruz. Kızılay'a bu hayır işinde vesile oldukları için teşekkür ediyorum. Kan bağışında bulunan hemşerilerimize teşekkür ediyorum” dedi.


Türk Kızılay'ı Kozan Şube Başkanı Oğuz Cengiz, “Cana can katmak büyük bir onur. Bundan sonra çalışmalarımız devam edecek. Kök hücre bağışı için vatandaşlarımızın kan vermesi yeterli” diyerek vatandaşları bağışçı olmaya davet etti.


MHP İlçe Başkanı Nihat Atlı da bu davranışın Türkiye'ye örnek olması gerektiğini söyledi.


AK Parti Kozan İlçe Başkanı Yusuf Bilgili ise "Bizde AK Parti Teşkilatı ve Cumhur İttifakı olarak teşekkür ediyoruz. Can kurtarmak kadar güzel bir şey yoktur” dedi.

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