Kök hücre bağışına farkındalık etkinliği

Kan Hastalıkları Federasyonu ve İyilik Sende Derneği işbirliğiyle talasemi hastaları için hayat kurtarıcı olan kök hücre bağışına farkındalık oluşturmak amacıyla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde etkinlik düzenlendi.

Hastanenin Hematoloji ve Onkoloji Uzmanı Dr. Defne Ay Tuncel ve Çocuk Hematoloji Onkoloji Ünitesi hemşirelerinin desteğiyle hem bağışçılara dikkatini çekmek hem de hastanede tedavi gören hastalara moral ve motivasyon sağlamak amacıyla düzenlenen etkinliğe hasta ve hasta yakınları katıldı.

Hasta çocukların yüz boyama etkinliği ve palyaçolarla eğlenip unutulmaz bir gün yaşadıkları etkinlik, zorlu tedavi süreçlerine eğlenceli bir mola verilmesini sağladı.

Kan Hastalıkları Federasyon Başkanı Ali Kılıç ile İyilik Sende Derneği Başkanı Özge Ada Parlakkan, bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Kan Film Festivali kapsamındaki çocuk buluşmasının Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirildiğini belirterek, “Küçük çocuklar kanser ile tek başlarına mücadele edemezler. Bu nedenle bu etkinliğimizin amacı farkındalık oluşturmak ve tedavi süreçlerinde hastalarımızın morallerini yüksek tutmaktır. Kan hastalıklarından olan lösemi, talasemi ve orak hücre anemi hastalıklarını önlemeye yönelik ve mevcut hastaların da sosyal alanda yaşamış oldukları sorunlara farklı bir bakış açısı getirmek ve toplum bilincini artırmayı amaçlamaktayız. Bu hastalık anne babadan gelen kalıtsal bir hastalıktır. Talasemili çocuklar 3-4 haftada bir kırmızı kan alarak hayatlarını devam ettirebildikleri için hayatlarının büyük bir kısmını hastanede geçiriyorlar. Ekibimizle birlikte onların yanlarındayız” ifadelerini kullandılar.