Kokainle yakalandı 'emaneten aldım' diye kendini savundu

Adana'da polisin uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yaptığı çalışmada yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı. Tutuklanan şüphelinin, ‘Uyuşturucu emaneten aldım' dediği öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Son olarak merkez Çukurova ilçesine bağlı Beyazevler Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptıkları şüphesiyle 3 şüpheliyi belirleyen polis operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheliler Nadir Ö.'nün, Kadir Ö. ile Mansur V yakalandı. Şüphelilerden Kadir Ö'de 108 gram kokain, 1 gram esrar ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerden Kadir Ö. “Uyuşturucuyu emaneten aldım” diyerek kendini savunurken Mansur V. ise “Uyuşturucudan haberim yok” diye ifade verdiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Kadir Ö. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanırken diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.