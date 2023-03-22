"Kökünü Kurutma Operasyonu"nun Kozan ayağında 13 kişiye gözaltı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun duyurduğu, Adana'da yapılan "Kökünü Kurutma Operasyonu" çerçevesinde Kozan ilçesinde 13 şüpheli gözaltına alındı, uyuşturucu maddeler ve silah ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Adana'da il genelinde düzenlenen ve Kozan ilçesinde de Kozan Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma çerçevesinde yürütülen Kökünü Kurutma Operasyonu'nda İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretini ve kullanımını önlemeye yönelik tespit edilen 19 şahsın ikametlerinde arama gerçekleştirildi. 13 şüpheli yakalanırken, toplam 8 parça halinde daralı 195,99 gram esrar maddesi, 50 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet pompalı tüfek ve 5 adet fişek, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Düzenlenen operasyonun ardından şüphelilerin gözaltı işlemlerinin sürdüğü bildirildi.