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Komşuların küfür kavgası kanlı bitti: 2 yaralı

Adana’da küfür etme meselesi yüzünden komşular arasında çıkan kavgada 2 kardeş bıçaklanarak yaralandı.

Adana'da küfür etme meselesi yüzünden komşular arasında çıkan kavgada 2 kardeş bıçaklanarak yaralandı. Boğazından yaralanan bir kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Olay, Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Mahallesi 67132 sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, H.D. ve oğlu Ş.D. komşuları olan Ahmet Ş. (59) ile kardeşi Bülent Ş. (53)'e küfür etti. Bunun üzerine Bülent Ş., Ahmet Ş. komşuları olan H.D. ve oğlu Ş.D. ile kavga etmeye başladı.


Kavga sırasında H.D. ve oğlu Ş.D., ağabey ve kardeş Ahmet Ş. ile Bülent Ş.'yi bıçakladı. Şüpheliler daha sonra kaçtı. Boğazından aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Bülent Ş. yakınları tarafından hastaneye kaldırılırken ağabeyi Ahmet Ş. sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü. Her iki yaralıda Seyhan Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken Bülent Ş.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Bölgeye gelen polis ekipleri, olayda kullanılan bıçakları inceledikten sonra emniyete götürdü. Olayı gerçekleştiren baba oğul ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

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