İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Komşusunu silahla vurarak öldürdü

Adana’nın Ceyhan ilçesinde bir şahıs, komşusunuu silahla vurarak öldürdü.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir şahıs, komşusunuu silahla vurarak öldürdü.


Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Muradiye Mahallesi'nde A.A. isimli kişi, komşusu Süleyman T. tarafından silahla vurularak öldürüldü. Olayda 1 kişi de hafif yaralandı. Olay yerinden kaçan Süleyman T., Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, geniş çaplı çalışma başlattı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.