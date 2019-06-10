İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Komşusunu tabancayla vurmak isterken kendisini yaraladı

Adana’da husumetli olduğu komşusunu tabanca ile yaralamak isteyen bir kişi yanlışlıkla kendisini vurdu.

Adana'da husumetli olduğu komşusunu tabanca ile yaralamak isteyen bir kişi yanlışlıkla kendisini vurdu.


Olay, Seyhan ilçesi Bahçeşehir Mahallesi'nde bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı apartmanda birbirlerine komşu olan F.K. ile C.C. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile F.K. komşusu olan C.C.'yi tabanca ile yaralamak istedi. Ancak F.K. yanlışlıkla kendisini kasığından vurdu. Silah sesi duyan vatandaşlar ise durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri F.K.'yı Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Olayla ilgisi bulunduğu söylenen 3 kişi de gözaltına alınan polis merkezine götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.