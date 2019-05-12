Konsere biletle değil, kitapla geldiler

Çukurova Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında düzenlenen “Konsere biletle değil, kitapla geliyoruz” temalı, Dilek Ergin Şan ve Piyano Öğrencileri Konseri, Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirildi.

Konserde, 11-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle, Mavisu Engelliler Sanat ve Spor Kulübü Derneği'nin öğrencileri olan özel çocuklar da tango yaptı, çeşitli gösteriler sundu.

ÇÜ İİBF Öğretim Görevlisi İsmail Güneş'in proje yürütücülüğünü üstlendiği etkinliğe, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra, Adana Kent Konseyi Engelli Meclis Başkanı Ali Duran Karakaya da destek verdi.

Misafirlerin salona biletle değil, kitap hediye ederek girebildiği etkinlikte toplanan kitaplar, çeşitli kütüphanelere bağışlanacak.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, salona bilet yerine kitapla girilmiş olmasından ve okumayı teşvik eden bir proje yürütülmesinden etkilendiğini söyledi.

"1 yıl düzenli okuyan insanın kendine güveni artar"

Salonu dolduran misafirlere ve projenin uygulayıcısı üniversite öğrencilerine seslenen Başkan Zeydan Karalar, “Okumak çok önemli sevgili gençler. Üniversite bitirmek kadar, diploma almak kadar önemli. Hatta bazen tüm bunlardan daha önemli okumak. Kitap okuyanınız vardır, az okuyanınız vardır. Eğer kitap okumayanınız varsa, bir yıl düzenli okumayı deneyin. Kendinize olan güveninizin 1 yıl içinde nasıl artmış olacağını göreceksiniz. Kitap okumak insanın hem beynini, yorum yeteneğini geliştirir, hem insanı olgunlaştırır. Bu çok nettir” dedi.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, okuma alışkanlığına değinen Başkan Karalar, “Bakın Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün büyüklüğünün nedenlerinden biri çok kitap okumasıdır. Zeki, inanılmaz öngörülü, yaptığı işi en iyi bilen insan olması gibi bir çok meziyetinin kaynağı, olağan üstü sayıda kitap okumasıdır. 5 bine yakın kitap, 5 bine yakın da uzun makale okumuştur. Onun için Mustafa Kemal Atatürk, her konuda en doğru yöntemi geliştirmiş, en doğru uygulamayı getirmiş ve veciz sözler söylemiştir. Okumanın önemini bundan daha iyi tarif edebilecek bir olay daha yoktur” diye konuştu.