Kontrolden çıkan otomobil iki araca çarptı, sürücüler yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde kontrolden çıkan otomobil iki araca çarparak durabildi. Kazada 3 aracın da sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Türkeli Mahallesi Şehit Ziya Özkozanoğlu Caddesinde, Ahmet Arda D.'nin kullandığı 06 KRV 65 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu Ekrem İnceler yönetimindeki 01 D 5700 plakalı otomobile, daha sonra da Alpaslan Emre Mahmat idaresindeki 01 ABU 874 plakalı otomobile çarptı. Kazada 3 aracın da sürücüsü yaralandı.

Kozan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.