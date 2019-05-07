Kontrolden çıkan otomobil refüjdeki ağaca çarptı: 4 yaralı

Adana'da refüjdeki ağaca çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi, Hekimköy Bulvarı'nda meydana gelen kazada, Süha Karakuş'un kullandığı 01 LR 840 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı. Kazada, otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan Yağmur Zehre İnan, Sema Gülegen ve Melek Söyle Demiroğlu yaralandı.

Cankur ekipleri tarafından hurdaya dönen araçtan çıkartılan yaralılar ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.