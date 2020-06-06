Kontrolden çıkan otomobil yol kenarına bırakılan dorseye çarptı: 2 ölü

Adana'da, istirahatli bekçi kullandığı otomobiliyle su birikintisine girerek aracının direksiyon hakimiyetini yitirip yol kenarına bırakılan dorsenin altına girdi. Kazada bekçi ile yanında bulunan bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi Kıyıboyu Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, istirahatli olduğu öğrenilen bekçi Muhammet Ali Öksüz, kullandığı 01 ADF 022 plakalı otomobiliyle yoldaki sur birikintisine girmesi üzerine direksiyon hakimiyetini yitirdi. Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil yol kenarına bırakılan bir dorsenin altına girdi.

Kazayı göre vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Öksüz ile yanında bulunan Önder Büyükçiçek'i sıkıştıkları araç içerisinden çıkardı. Sağlık ekipleri Öksüz ile Büyükçiçek'in öldüğünü belirledi.

Öksüz ile Büyükçiçek'in cesetleri otopsileri yapılmak üzer Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, çiftçilerin tarla sulamak için kullandığı drenaj yola taşması sonucu su birikintisi oluştuğu iddia edildi.