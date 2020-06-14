Konur: "Önce ilan pastasını büyütmek zorundayız"

Adana'ya yeni atanan Basın İlan Kurumu (BİK) Şube Müdürü Özden Konur, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) Sosyal ve Kültür Merkezi'ni ziyaret ederek, ÇGC Başkanı Cafer Esendemir ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle yerel medyanın gelirde yaşadığı sorunlarla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

ÇGC Başkanı Cafer Esendemir, Adana'nın uzun yıllara dayanan köklü bir yerel medya kültürü bulunduğunu belirterek, korona virüse ve ekonomik sıkıntılara rağmen yerel gazetelerin yayına devam ederek halkı bilgilendirme görevini yerine getirdiğini söyledi. Gerek ÇGC gerekse başkan yardımcılğıyla temsil edildikleri Türkiye Gazeteciler Federasyonu'nda mesleğin sorunlarının çözümüne yönelik çalışmaya devam ettiklerini belirten Esendemir, “Sıkıntılı süreçte sayfa, özel haber sayısında kısıtlama, dönüşümlü yayınlama gibi önlemlere rağmen yerel gazetelerimizin ekonomik sıkıntısını çözebilmiş değiliz. Yerel gazetelerimizin daha fazla gelir elde edebilmesi için ilgili kurumlarla iş birliğini artırmaya ihtiyacımız var” dedi.

Basın İlan Kurumu Adana Şube Müdürü Özden Konur da yerel gazetelerin en önemli girdisinin BİK ilanlarından alınan bedeller olduğunu belirterek, “Öncelikle şehirde ilan pastasını büyütmemiz gerekiyor. Bunun için de ÇGC gibi güçlü bir STK ile birlikte çalışacağız. Sadece mahkeme, icra, ihale ilanları, belediyelerden alınanlarla pasta arzu ettiğimiz büyüklüğe ulaşmıyor. O zaman güç birliği yapacağız. Kurumları ziyaret edeceğiz. Kurumumuzu ve yerel basının önemini daha iyi anlatacağız. Bu şehrin üniversitelerine, meslek odalarına, STK'larına gideceğiz. Güçlü yerel medyaya sahip olan şehirler her alanda daha hızlı büyür. Hedefimiz bu olmalı” diye konuştu.

ÇGC Sosyal ve Kültür ve Sosyal Tesisleri'ni çok beğendiğini belirten Konur, Türkiye'nin en güçlü ve etkin medya STK'larından birinin Adana'da bulunmasının gurur verici olduğunu söyledi.

BİK Şube Müdürü Konur'un ziyaretinde ÇGC Başkanı Cafer Esendemir, Başkan Yardımcıları Mehmet Uluğtürkan, Engin Kamber, Yasemin Atasoy, Genel Sekreter Sefa Saygıdeğer, Genel Sekreter Yardımcısı Süreyya Uri, Mali Sekreter Murat Yonat, Mali Sekreter Yardımcısı Hüseyin Arat, Yönetim Kurulu Üyeleri Vahap Ünkat, Mutlu Mete, Jale Karaşahinoğlu, Kadir Adıyaman ve Mustafa Akköse hazır bulundu.