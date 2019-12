Senin ??in Yard?mla?ma ve Dayan??ma Derne?i, Seyhan ??itme Engelliler ?lk??retimim Okulu'nda ?Konu?an G?zler ?etkinli?i d?zenledi.

Seyhan ??itme Engelliler ?lk??retim Okulunun duvar?na ??rencilerle birlikte grafiti ile resim ?izildi. T?m okula ?zgara ?i? tavuk ve ayran ikram?n?n ard?ndan okulda okuyan ??renci say?s? kadar yeni yol hediyesi olarak ?ocuklara bere hediye edildi.

Senin ??in Yard?mla?ma ve Dayan??ma Derne?i Ba?kan? N?vit Da?tekin, "Konu?an G?zler" etkinli?i kapsamda Seyhan ??itme Engelliler ?lk??retim Okulu'nun duvar?n? orada okuyan ?ocuklarla beraber grafiti ile boyad?k. Yat?l? kalan ?ks?z, yetim ?ocuklar?n art?k dertle?ip, konu?acaklar? hayal kuracaklar? bir duvarlar? var. Beraber mangal yaparak payla?man?n tarifsiz g?zelli?ini ya?ad???m?z i?in ?ok mutluyuz, eme?i ge?enlere ?ok te?ekk?r ederiz" dedi.