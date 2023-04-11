Konut seferberliğine Adana iş dünyasından tam destek

Kampanyanın detayları hakkında bilgi paylaşımında bulunmak amacıyla Adana Ticaret Odası'nın ev sahipliğinde, Deprem Sonrası Müşterek İstişare Toplantısı, Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

ATO Başkanı Yücel Bayram, toplantının açılışındaki konuşmasında, felaketin boyutlarına dikkati çekerek, 50 bin cana, binlerce yaralıya, milyarlarca dolarlık maddi kayıplara neden olan depremin yaralarının milli birlik ve beraberlik içinde sarılması çabasında olduklarını belirtti.

“Kaybedilen canları telafi edemeyiz” diyen Başkan Bayram, geride kalanlar için öncelikli ihtiyaçların başında barınmanın geldiğini vurgulayarak, bu konuda TOBB öncülüğünde başlatılan kampanyaya ilişkin detayları paylaşmak üzere sözü ADASO Başkanı Zeki Kıvanç'a bıraktı.

ADASO Başkanı Zeki Kıvanç ise her milli meselede olduğu gibi bu deprem sonrasında da TOBB, Oda/Borsa camiası ve OSB'ler olarak, mağdurların ihtiyaçlarını karşılamak için tüm kaynak ve imkanlarıyla seferber olduklarını ifade etti.

“Allah milletimize de tüm dünya insanlığına da böyle bir felaketi bir daha yaşatmasın” temennisinde bulunan Zeki Kıvanç, “Yüreklerimizi yakan acıları bir nebze olsun dindirebilmek için yaralarımızı sarmaya, depremden etkilenen şehirlerimizi tekrar ayağa kaldırma çabamıza devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

İster bir blok, bir daire veya bir tuğla

Kıvanç, öncelikle deprem bölgesindeki şehirlerin toparlanabilmesi için, kalıcı ve sağlam konutlar inşa etme ihtiyacına dikkati çekerek, şunları söyledi: “Adana iş dünyası olarak, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) depremzedelere kalıcı konut inşası için 1 milyar TL destekle başlattığı ‘İş Dünyası Konut Seferberliği'ne tam destek veriyoruz. Adanalı hayırseverlerimizi ister bir blok, ister bir daire, ister bir tuğla karşılığı bağışta bulunmaya davet ediyoruz. Hep birlikte kenetlenelim, dayanışma ruhumuz ölümsüzleşsin. Millet olduğumuzu gösterelim. Şehirlerimizi tekrar ayağa kaldıralım. Gelin hep birlikte ‘El Verin Ev Yapalım.”

Bağış yada zekat

Zeki Kıvanç, hayırseverlerin, kalıcı konut seferberliği kapsamında açılan ortak hesaba nakit bağışların yanı sıra kredi kartı ile de bağış yapabileceklerini belirterek, şöyle devam etti: “Hayırseverlerimiz için konut yapımı bağış hesabının yanı sıra zekat hesabı da açtık. Din adamlarımıza danıştık zekat hesabında toplanan paralar gerçek ihtiyaç sahiplerine ve Müslüman kişiler için değerlendirildiğinde caizdir. Hayırseverlerimiz, Mahalle, site, blok ya da daire bedelini bağışlanması durumunda, bağışçının arzu ettiği isim de verilecektir. Adanalı hemşerilerimizin her zamanki fedakarlıkları ile deprem bölgemizin yaralarının sarılmasına en güçlü şekilde destek vereceklerine inanıyoruz.”

Kampanyanın detayları

Kampanya kapsamında, hayırseverler istedikleri tutarda bağış yapabilecek. Nakit, sanal pos ya da kredi kartları ile de yapılabilecek bağışların tamamı vergi matrahından düşülebilecek. Kampanya 1 Temmuz 2023 tarihe kadar devam edecek. bağış kampanyasında toplanan yardımlar, ADASO tarafından açılan hesaplara aktarılacak.

Konut yapılacak bölgeler, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenip, arsa tahsisi ve altyapılan Bakanlık tarafından, konut yapım ihaleleri ise TOBB tarafından gerçekleştirilecek.

Yapı denetimi TOKİ yapacak

İnşa edilecek evlerin, TOKİ modelinde brüt 105 m2 ve 3+1 oda büyüklüğünde olacağı, yapı denetimlerinin TOKİ tarafından yapılacağı, her bir bloğun 20 daireden oluşacak konutlar, inşaatlar bittikten sonra depremzedelere kura ile teslim edilecek. Mahalle, site, blok ya da daire bedelinin bağışlanması durumunda, bağışçının arzu ettiği isim verilecek. Bir dairenin inşa bedelinin altyapı ve sosyal donatılar hariç ortalama (tahmini) bedelinin ise 1,2-1,4 milyon TL arasında olması öngörülüyor.

Toplantıya ATO Başkanı Yücel Bayram, ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, ATB Başkanı Şahin Bilgiç, AOSB Başkanı Bekir Sütcü, Ceyhan Ticaret Odası Başkanı Şeref Can, Ceyhan Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Aydar, Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir, Kozan Ticaret Borsası Başkanı İdris Çevikalp, Adana Ticaret Odası Meclis Başkanı İsmail Acı, Adana Sanayi Odası Meclis Başkanı İsrafil Uçurum, Adana Ticaret Borsası Meclis Başkanı Osman Bağış ve çok sayıda işadamı katıldı.