Kooperatif ile birleşen kadınlar tarlada üretim yapıyor

Geçim Kaynaklarına Erişim Projesi adı altında yürütülen çalışmalar kapsamında 150 kadına istihdam olanağı sağlanıyor. Açık alan tarımı, mantar üretimi, seracılık, meyve ve sebze kurutma işi, siperlik üretimi ile maske üretimi gibi alanlarda faaliyet gösteren kooperatif, Adana'ya göçle gelen ve birçok açıdan dezavantajlı olan kadınlara da iş olanağı sağlıyor.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Meryem Kadın Kooperatifi'nin Sarıçam ilçesinde açık alan tarımı yaptığı alanı ziyaret etti. Kadınlarla birlikte tarlaya giren Karalar, hasat yaptı.

Başkan Zeydan Karalar, Meryem Kadın Kooperatifi'ni ILO ile birlikte yürüttükleri bir projeyle hayata geçirdiklerini ifade ederek, “Biz yer tahsis ettik. Sera da kuruldu. Geniş bir alanda çeşitli ürünler yetiştiriliyor. Tarladan Mutfağa-Sofraya projemizi de burada gerçekleştiriyoruz. Kırmızı lahana, marul, roka, yeşillik, karnabahar, brokoli üretiliyor. Ürünleri de satıp para kazanıyorlar. Açık alan tarımında yaklaşık 70 kadının çalıştığı, yarısının yerli, yarısının mülteci olduğu bir çalışma metodu. Biz kadınlarımızın ürettiğini görünce, ürünleri satıp para kazandıklarını görünce, onlardan daha çok mutlu oluyoruz. Bir sera da kuruyoruz. Oradan da çeşitli ürünler yetiştirip, ciddi katkılar sağlayacaklar ailelerine. İnsanların üretmekte zorlandığı bir dönemde bizim ekime, tarıma, üretmeye yönelik bu desteğimiz önemli. ‘Topraktan mutfağa' söyleminin önemli bir ürünü bu. Daha da büyütüp Kooperatif kurduk. Kadınlarımız burada ekiyor, biçiyor, para kazanıyor. Ayrıca yurttaşlarımıza sağlıklı ürün sunuluyor olmasının da mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

4 bin metrekarelik sera

Sera çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Başkan Zeydan Karalar, “Serada sağlıklı, organik, üst düzeyde, çok fazla ürün veren bir metotla, besin değini yüksek gıda ürünleri üreteceğiz. Yine satılacak ve gelirin hepsi kooperatif kadınlarının olacak. Yaklaşık 4 bin metrekarelik devasa bir sera olacak. Mültecilerimizle birlikte yaptığımız ve sadece kadınların olan bir seranın örneği ülkemizde yok” diye konuştu.

Meryem Kadın Kooperatif Başkanı Kadem Doğan da kooperatifin 37 ortakla kurulduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Kendi toplumumuzdan ve farklı uluslardan dezavantajlı olarak tanımlanan kadınların yer aldığı bir kooperatif. Geçim Kaynaklarına Erişim Projesi olarak yürütmektedir. Kadınlara istihdam kaynağı oluşturmak için oluşturulmuş bir projedir. Açık alan tarımı, mantar yetiştiriciliği, maske, siperlik üretimi, meyve-sebze kurutma tesisi gibi çalışma alanları oluşturduk. Toplamda 150 kadının istihdam olanağı bulduğu bir çalışma ortamı oluşturduk. Kadının, hayatın her alanında, özellikle ekonomik dünyada daha fazla yer almasını sağlamak ve ekonomik olarak güçlü olmasını sağlamak hedeflerimiz arasında. Kadınlarımıza istihdam olanakları oluşturmak, kadının sosyal izolasyondan kurtarılmasını sağlamak, kadının kendi olabilmesi, ayakları üzerinde durabilmesi için geçim kaynaklarına erişmesini sağlamak istiyoruz.”

Doğan, özellikle Suriyeli, Afgan, İranlı ve farklı milletlerden göçle gelen kadınlarla çalıştıklarını kaydederek, “Savaşlardan ve çeşitli başka nedenlerden dolayı ülkemize sığınan, göç eden insanlar var. Onlara yaşam alanı oluşturmak gerek. Kooperatifimiz bu açıdan da çok önemli bir misyona sahip. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın sayesinde biz bir çok olanağa kavuştuk. Bize 60 dönüme yakın tarlanın tahsis edilmesini sağladı. 4 dönümlük bölümde sera kurulumu yapıldı. Ayrıca Kadın Geliştirme Merkezi'nde (KAGEM) maske atölyesinin yerini verdi” dedi.