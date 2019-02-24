Köpek Irk Standartları Türkiye Şampiyonası

Adana'da Türk Çoban, Av ve Bekçi Köpekleri Irk Standartları Türkiye Şampiyonası düzenlendi.

Merkez Park'ta düzenlenen Adana Türk Çoban, Av ve Bekçi Köpekleri Irk Standartları Türkiye Şampiyonası'na Türkiye'nin dört bir yanından katılım oldu. Kangal, çoban, kurt, süs, pitbull gibi köpek cinslerinin katıldığı yarışmaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Özellikle çoban ve kangal köpeklerinin büyüklüğü görenleri hayrete düşürdü. Bir çoban köpeğini iki kişi güçlükle kaldırabildi.

Aileleriyle birlikte alana gelen çocuklar, köpeklerden korkmalarına rağmen onların başını okşayıp sevdi. Yarışmaya Niğde'den çoban köpeği ile katılan Necip Aslan, köpeğini özel olarak mamalarla beslediğini, köpeğine güvendiğini ve derece beklediğini söyledi.

"Polat" ve "Karadayı" isimli iki çoban köpeğiyle yarışmaya katılan Adanalı Yasin Barbaros ise köpeklerine özel ilgi gösterdiğini, mamalarla beslediğini, yarışmada mutlaka derece beklediğini dile getirdi. Barbaros'un eşi Özge Barbaros da, eşinin köpeklere bir çocuk gibi baktığını anlatarak, "Onların bakımı çok zor ve zahmetli ancak eşim onlara kendi çocuğu gibi bakıyor. Bugün de yarışmada mutlaka derece bekliyoruz" diye konuştu.

Yarışmacılar köpeklerini bir süre yarışmaya hazırladıktan sonra jüri önüne çıkardı.