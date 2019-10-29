"Köpek, Kadın, Erkek"in prömiyeri yapıldı

Seyhan Belediyesi Şehir Tiyatroları eski oyuncularından Yönetmen Caner Cindoruk'un yönettiği, Seyhan Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncularının sahnelediği “Köpek, Kadın, Erkek” oyununun prömiyeri yapıldı.

Yaşar Kemal Kültür Merkezinde gerçekleştirilen Alman Sibylle Berg'in yazdığı “Köpek, Kadın, Erkek” oyununun prömiyerine, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, sinema ve tiyatro sanatçıları Nur Sürer, Rıza Akın, edebiyatçı Zafer Cindoruk, Toyota CEO'su Ali Haydar Bozkurt ile sanatseverler katıldı.

Sanatseverler, oyuncular Tamer Gözüdeli, Merve Bulat ve Mehmet Kara'yı ve Yönetmen Caner Cindoruk'u ayakta alkışladı.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, sahneye çıkarak oyunculara çiçek takdim etti. Akay, “Bizlere muhteşem bir sanat gecesi yaşatan Sevgili Caner Cindoruk ve Seyhan Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun kıymetli oyuncularına teşekkür ediyorum” dedi.

Sanatseverleri tiyatrocularla birlikte selamlayan ve Adana'nın tiyatronun yuvası olduğunu ifade eden Başkan Akay, “Bu yuvanın daha da şenleneceğine kuşku duymuyorum. Adana'dan yetişen sanatçılarımız daha da çoğalacak. Bizler de düşündüğümüz, inandığımız günlere yeniden kavuşacağız. Bu sanat gecesine emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tüm vatandaşlarımızı ücretsiz izlenebilecek oyunları izlemeye davet ediyorum” diye konuştu.

Seyhan Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncularının sahneleyeceği oyunun sezon boyunca gösterimi Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Oyun ücretsiz olarak davetiye sistemiyle izlenebilecek. Sanatseverler oyunlarla ilgili Yaşar Kemal Kültür Merkezi Gişelerinden bilgi alabilecek.