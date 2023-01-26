İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Köpekler saldırdı, motordan inen şahıs hayvanlara kızarak kovaladı

Adana’da üç tekerlekli motosiklete sokak köpekleri saldırdı.

Adana'da üç tekerlekli motosiklete sokak köpekleri saldırdı. Motosikletten inen bir kişi köpeklere kızarak kovaladı o anlar ilginç görüntüler oluşturdu.


Alınan bilgiye göre, sokak köpekleri seyir halindeki üç tekerlekli motosiklete bir anda saldırdı. Sürücü motoru kullanmakta güçlük yaşarken, yanında bulunan kişi aşağı indi. Aşağı inen şahsı, köpeklere bağırarak kızması ilginç görüntüler oluşturdu. Korkan köpekler bölgeden uzaklaşırken, motosiklet yoluna devam etti.


O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.