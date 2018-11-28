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Köpekler, yavru kedileri parçaladı

Adana’da 5 yavru kediyi parçalayarak öldüren 4 köpek güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Adana'da 5 yavru kediyi parçalayarak öldüren 4 köpek güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.


Edinilen bilgiye göre, Çukurova ilçesi, Huzurevleri Mahallesi'nde Melis Karadede ve Derya Nur Ağırtaş işlettikleri taşımacılık firmasında Minnoş adını verdikleri bir kedinin yavrularını bu sabah parçalanarak öldürülmüş halde buldu. Kadınlar hemen polis haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede güvenlik kamerasından yavru kedileri iş yeri önüne gece gelen 4 sokak köpeği tarafından parçalandığını tespit etti. Bu anlar saniye saniye görüntülenirken, köpeklerin koltuk içindeki yavru kedileri çıkartıp parçaladığı görülüyor.

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