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Köprüden düşen kadını görmek için sosyal mesafeyi unuttular

Adana’da Taşköprü’den kayalık zemine düşen genç kadın ağır yaralanırken, onu görmek isteyen ve maskesiz olan vatandaşlar sosyal mesafe kuralını unuttu.

Adana'da Taşköprü'den kayalık zemine düşen genç kadın ağır yaralanırken, onu görmek isteyen ve maskesiz olan vatandaşlar sosyal mesafe kuralını unuttu.


Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Tepebağ Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde tarihi Taşköprü'ye gelen Yeter Dikmen isimli bir kadın 13 metre yüksekliğindeki köprüden aşağı düştü. Seyhan Nehri'nde su olmadığı için genç kadın kayalık zemine düştüğü için ağır yaralandı. Olayı gören vatandaşlar hemen polis, sağlık ve Can-Kur ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler genç kadına ilk müdahaleyi yapmaya başladı.


Bu arada köprüden geçen vatandaşlar düşen kadını görmek için uzun kuyruk oluşturdu. Vatandaşların hiçbirinde maske olmadığı görülürken, kadını görmek için sosyal mesafe kuralını da unuttular. Genç kadın ilk müdahalenin ardından sedye ile ambulansa taşındı. Hastaneye kaldırılan genç kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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