Köprüden göle düştü, balıkçıların attığı ağla kurtuldu

Adana'da dengesini kaybedip köprüden göle düşen şahıs, balık tutan kişilerin attıkları ağ sayesinde boğulmaktan kurtuldu.

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Topalak Mahallesi Çatalan Doğu Köprüsünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, arkadaşlarıyla alkol alan Necdet B., köprü üzerinde dengesini yitirince Seyhan baraj gölüne düştü. Çevrede balık tutan vatandaşlar, ağ atarak Necdet B.'nin boğulmasına engel oldu.

Bu sırada, Necdet B.'nin arkadaşları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Çevredeki bir vatandaş ise kayığıyla, Necdet B.'nin düştüğü köprünün altına geldi. Necdet B., ismi öğrenilemeyen vatandaş tarafından kayığa çekildikten sonra kıyıya çıkarıldı. Necdet B, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.