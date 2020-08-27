İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Köprüden göle düştü, balıkçıların attığı ağla kurtuldu

Adana’da dengesini kaybedip köprüden göle düşen şahıs, balık tutan kişilerin attıkları ağ sayesinde boğulmaktan kurtuldu.

Adana'da dengesini kaybedip köprüden göle düşen şahıs, balık tutan kişilerin attıkları ağ sayesinde boğulmaktan kurtuldu.


Olay, Çukurova ilçesine bağlı Topalak Mahallesi Çatalan Doğu Köprüsünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, arkadaşlarıyla alkol alan Necdet B., köprü üzerinde dengesini yitirince Seyhan baraj gölüne düştü. Çevrede balık tutan vatandaşlar, ağ atarak Necdet B.'nin boğulmasına engel oldu.


Bu sırada, Necdet B.'nin arkadaşları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Çevredeki bir vatandaş ise kayığıyla, Necdet B.'nin düştüğü köprünün altına geldi. Necdet B., ismi öğrenilemeyen vatandaş tarafından kayığa çekildikten sonra kıyıya çıkarıldı. Necdet B, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.