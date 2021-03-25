"Köprüden Önce Son Çıkış" seyirciyle buluşuyor

Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü nedeniyle pandemi koşullarına uygun olarak "Köprüden Önce Son Çıkış" oyununu sahneleyecek.

Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nde, Onur Erbilen'in yazıp yönettiği ‘Köprüden Önce Son Çıkış' adlı komedi oyununu pandemi koşullarına uygun olarak seyircilerle buluşturacak.

Daha önce 20 Kasım 2020'de prömiyeri planlanan ancak pandemi nedeniyle 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'ne ertelenen oyun, Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın bu sezon çıkarttığı ikinci oyun olma özelliğini taşıyor.

Köprüden Önce Son Çıkış, dünyada birbirini tanımayan ve öldükten sonra, cennet ya da cehenneme gitmeden önce, arafta ya da bilinmedik bir yerde karşılaşan üç gencin hikayesini ele alıyor.

Köprüden Önce Son Çıkış, 27 Mart 2021'de Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda saat 18.00'de prömiyerini yapacak.