Köprülü Mahallesi kentsel dönüşüm planı onaylandı

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Köprülü Mahallesi'nin kentsel dönüşüm planında sona gelindi. Yıllardır bir türlü onaylanamayan 1/25000, 1/5000 ve 1/1000 imar planları 21.05.2019 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanarak askıya çıktı.

Geçtiğimiz yıl haziran ayında projeye çalışmaya başlayan Turkmall-Fladelfia ortaklığı imar planı onayını aldı.

Mahalle 6306 Sayılı kanun kapsamında 02.09.2013 tarihli ve 28753 sayılı resmi gazetede yayımlanan 2013/5258 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile "afet riski altındaki alan" ilan edilmişti. Hem afet bölgesi ilan edilmesi hem de yıllardır bir türlü kentsel dönüşümün başlayamaması yüzünden yeni bir ev veya tadilat yapılamıyordu.

2013 yılında Kentsel dönüşüm için Bakanlık oluru ile yetkilendirilen Adana Büyükşehir Belediyesi geçen 6 yılda mahalle sakinleri ile bir anlaşma sağlayamadı. Kurulan bir dernek etrafında toplanan mahalle sakinleri noterden vekalet vererek yetkilendirdikleri firma ise hazırladığı imar planlarını onaylatarak kentsel dönüşüm için kolları sıvadı.

Ünü Adanayı da aşan Yeşil Camii projede koruma altında

Osmanlı İmparatorluğunun son dönemlerinde Balkanlardan Anadolu'ya göç eden muhacirlerin yerleştirildiği merkez Yüreğir ilçesi Köprülü Mahallesi'nde, dönemin önde gelen iş adamlarından Bosnalı Salih Efendi öncülüğünde yapımına başlanan Köprüköy Camisi, 1930'da ibadete açıldı. Daha sonra caminin bahçesine dikilen sarmaşık, cami duvarlarını ve minareyi kapladı. Minaresi, çam ağacını andıran cami, bu özelliğiyle halk arasında "yeşil cami" olarak anılmaya başlandı. Adana'ya gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan cami yeni yapılan projede yıkılmayarak yine aynı yerinde korunacağı belirtildi.