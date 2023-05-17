Adana'da köpük fabrikasının bahçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangının yan fabrikada kaynak çalışması yapılırken sıçrayan kıvılcım sonucu çıktığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, saat 15.00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir köpük fabrikasının bahçesinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, bahçedeki yangının fabrikaya sıçramaması için yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Polis ekipleri de bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Yangın sıçrayan kıvılcım sonucu çıkmış

Yangın nedeniyle kimse yaralanmazken, yangının yandaki yağ fabrikasında kaynak çalışması yapılırken sıçrayan kıvılcım sonucu ortaya çıktığı öğrenildi. Yangında bahçede bulunan bir otomobil yanarak kullanılamaz hale gelirken, soğutma çalışması sürüyor.