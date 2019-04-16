Kore Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Adana'nın Kozan ilçesinde vefat eden Kore Gazisi Şakir Karakaş için askeri tören düzenlendi. Kore Gazisi Şakir Karakaş (77) askeri törenle ailesinin ve sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Kore Gazisi Şakir Karakaş (77) için Kozan Asri Mezarlığı önünde tören düzenlendi. Askerlerin omzunda Türk bayrağına sarılı cenazesi gelen Kore Gazisi Karakaş'ın cenaze namazını İlçe Müftüsü Celil Karaca kıldırdı. Cenaze namazını müteakip gazi için ailesinden ve cemaatten helallik alındı.

Cenaze törenine ilçe protokolünün yanı sıra vefat eden Kore Gazisi Karakaş'ın eşi Medine Karakaş ve çocukları ile yakınlarının yanı sıra vatandaşlar katıldı. Karakaş'ın cenazesi törenin ardından Kozan Asri Mezarlığında defnedildi.

Kore Gazisi Şakir Karakaş'ın 1953 yılında Adana'nın Kozan ilçesinden Kore'ye gittiği ve burada 6 ay kaldığı gazi olduktan sonra memleketine döndüğü kaydedildi. Şakir Karakaş'ın evli ve 6 çocuk babası olduğu öğrenildi.