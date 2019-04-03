Korfbolda Şehit Ahmet Mehmet Oruç Spor Lisesi şampiyon

Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği “Okullararası Korfbol İl Birinciliği"nde Şehit Ahmet Mehmet Oruç Spor Lisesi şampiyon oldu.

Yüreğir Serinevler Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalar sonunda Şehit Ahmet Mehmet Oruç Spor Lisesi birinci olurken Sarıçam Spor Lisesi ikinci, Akkapı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de üçüncü oldu.

Okul Sporları Şefi Ramazan Bahadır, "Sevilen bir spor dalı olan korfbola olan ilgi gün geçtikçe artıyor. Bizler de bu sporun bölgemizde yaygınlaşması adına gerekli çalışmaları yapmaya devam ediyoruz" dedi.

Bahadır, ileri ki zamanlarda müsabakalara katılacak olan takımlara başarı dileklerinde bulundu.

Müsabakaların ardından dereceye giren sporculara madalyalarını Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şefi Ramazan Bahadır, müsabakalara katılan okulların beden eğitimi öğretmenleri hakem ve antrenörler verdi.

Korfbol nedir nasıl oynanır?

Korfbol, erkeklerle kadınların birlikte oynadıkları tek takım sporudur. Oyun basketbol ve hentbola benzer olsa da, belirgin özelliklerle onlardan ayrılır. Oyunun amacı, topu rakip takımın korf denilen, sepete benzer yüksek potasına atmaktır. Korfbol her yaştaki kadın ve erkeklerin oynayabilecekleri bir spordur.