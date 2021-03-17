Korona ve sivrisinekle eş zamanlı mücadele

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin salgın döneminde yoğunlaştırdığı temizlik ve hijyen çalışmaları devam ediyor.

Başkan Zeydan Karalar'ın talimatıyla Covid-19 salgını döneminde kimyasal madde kullanmadan cadde, bulvar, meydan ve benzeri yerleri dezenfekte etmek amacıyla, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığınca alınan ozonlu yıkama aracıyla, çöp konteyneri yıkanıyor, dezenfekte ediliyor. Sıcak su ve yüksek basınçla yıkanan konteynerler hem dezenfekte ediliyor hem de çevreye kötü koku yayılması engelleniyor. Halk sağlığı için ekipler parklarda ve mezarlıklardaki çeşmelerde de hijyen çalışmaları kapsamında ozon buharlı yıkama çalışması gerçekleştiriyor.

Sinek ve haşere ile hızlı ve erken mücadele eden Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, Adanalıların özellikle sivrisinekten ve haşereden uzak bir yaz geçirmesi için ilaçlama hizmetini de sürdürüyor. Kent merkezi ve 15 ilçede devam eden mücadele kapsamında ekipler, su birikintileri, sazlık alanlar, dereler, çöp konteynerleri, kuyu ve fosseptikler ile binaların bodrum katlarında ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor.