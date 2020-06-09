Korona virüs hastalarına ‘negatif basınçlı odalarda' özel bakım

ADANA (İHA) – Adana'da korona virüs hastalarına, son teknolojiyle donatılmış Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulunan ‘negatif basınçlı oda sistemlerinde' özel bakılıyor. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tuba Tunç, havalandırması tamamen bağımsız olan odalarda hastaların ve sağlık çalışanlarının güvende olduğunu söyledi.

Tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkisi altına alan korona virüsle mücadelede şehir hastaneleri ön planda yer alıyor. Modern mimarisi ve teknolojik donatılarıyla bu hastaneler, yurt dışında Türkiye'nin sağlık turizmindeki imajını güçlendiriyor. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi ise bir blokunu tamamen korona virüs hastalarına ayırarak hastaları burada tedavi ediyor. Son teknolojiyle donatılan hastanede korona virüs hastaları diğer hastalardan ayrı olarak tedavilerini olup daha sonra taburcu ediliyor.

Salgında diğer ülkelerde yaşanan trajik olayların ülkemizde yaşanmamasının en önemli nedenlerinden birisi de ‘negatif basınçlı oda sistemleri' oldu. Şehir hastanelerinde tek kişilik normal odalar bile gerekli durumlarda negatif basınçlı yoğun bakım odasına dönüştürülebildi. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bulunan negatif basınçlı oda sistemlerinden, hem ameliyathanelerde, hem yoğun bakımlarda, hem de covid pozitif vakaların yatırıldığı tek kişilik izolasyon odalarında yararlanılıyor.

“İlaçlar sürekli eczanemizdeydi”

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tuba Tunç, konuyla ilgili İHA muhabirine yaptığı açıklamada, tedavide uygulanan ilaçların temini noktasında sıkıntısı çekmediklerini söyleyerek, “İlk günlerde acil servisleri pandemiyle mücadeleye uygun hale getirdik. Hastanenin acil girişini ambulans ve hastaların girişi açısından ayırdık. Covid-19 hastaları için ayrı bölüm hazırladık. İlaçla ilgili hiçbir sıkıntı yaşamadık. Bakanlık aracılığıyla ilaçlarımız temin edildi. Bu tedavide kullanılan sınırlı sayıda ilaç var. O ilaçlar da sürekli hastanemizin eczanesinde bulunmaktaydı. O yüzden de biz bu tedavileri zorlukla karşılaşmadan uygulayabildik” diye konuştu.

“Şanslıyız”

Negatif basınçlı oda sistemlerinin kendilerine ve hastalara avantaj sağladığını aktaran Tunç, “İçeride kalan hastanın kullandığı hava dışarıya verilmemekte. İçerideki hava özel bir sistem ile içeride kalmakta. Dışarıda normal sağlıklı olan kesime bu hava gitmemekte. Dolayısıyla hastalık bulaşmamakta. ‘Negatif basınçlı oda sistemleri' sayesinde şanslıyız” ifadelerini kullandı.

“Kurallara uyalım”

Vatandaşlara da uyarılarda bulunan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tuba Tunç, daha sonra şunları söyledi:

“Çok güzel belirlenmiş kurallar var. Bu kurallar her yerde yayınlanmakta. Maske takılması çok önemli. Sosyal mesafeyi korumak çok önemli. Toplu taşıma araçları ve yaşanan alanlarda bu sosyal mesafeye dikkat etmek gerekiyor. Elleri sık sık yıkamamız lazım. Virüs dayanıksız bir virüs Allah'tan. O yüzden el yıkama olmazsa olmazlarımızdan. Elbette dışarıya çıkılacak ama o sosyal mesafeyi korumak önemli. Parklar, market ve pazarlar gibi sosyal mesafenin zor korunacağı alanlara dikkat etmek gerekiyor.”