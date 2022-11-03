"Korona virüs" konçertosu

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), yarın akşam vereceği konserde bestesi orkestra şefi Orhan Şallıel'e ait "Korona virüs" temalı piyano konçertosu Opus 9'un ilk icrasını gerçekleştirecek.

ÇDSO'nun orkestra şefi, sanat yönetmeni ve besteci Orhan Şallıel'in pandemi sürecinde 2 yıl boyunca üzerinde çalışarak bestelediği ‘Korona virüs' temalı eseri Opus 9, yarın akşam 20.00'de Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda sanatseverler ile buluşacak. Orhan Şallıel, eserini pandemi sürecinde bestelediğini belirterek, “Bildiğimiz üzere korona ve pandemi dünyayı o kadar hazırlıksız yakaladı ki. Bütün korona virüslerin dünyadaki ağırlığı belki 200 gram bile değil fakat bütün dünyayı çaresiz bıraktı. Ben de son uçakla kıta değiştirerek evime gelebildim. Evde oturuyoruz kötü haberler geliyor. Ben de bu süreçte bir eser yazarak duygularımı kalıcı hale getirmek istedim. Bir piyano konçertosuna başladım, aslında bu piyano konçertosunun konusu pandemi. Fakat ben bunun altını çizmek de istemiyorum, unutmak istediğimiz de bir şey. Ortada bir dolu acılar oldu. Bu eser o acıları da anlatıyor. Korona virüsün bütün ülkeleri dolaşmasını anlatıyor. Bütün ülkelerin müziklerini açık büfe gibi göreceksiniz. Önce Uzak Doğu'dan başlıyor, sonra İtalya'ya geçiyor. Avrupa'ya geçiyor, sonra Amerika'ya geçiyor. Ben de bunu bu eserde yazmak istedim” dedi.

Hollanda'da yüksek lisans yapan piyano solisti İrem Yunkuş da bu projede olmaktan mutlu olduğunu söyleyerek, “Kendime bir tez konusu arıyordum ama daha önce yapılmamış, kimsenin el sürmediği, tamamen yeni bir proje olsun istiyordum. Çünkü Hollanda'da buna daha değer veriyorlar. Böyle bir fırsat gelince ben inanamadım. Çok daha büyük piyanistler var 1 hafta, 10 günde çalabilecek, hemen notayı alıp hazırlıklara başlayabilecek. Bana tabii ki büyük bir jest oldu. Tez konusu olarak sunduğumda da Hollanda'da komitenin hoşuna gitti. Cuma akşamı 20.00'de herkesi bekliyoruz” diye konuştu.