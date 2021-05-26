Korona virüs sürecinde evde bakım hizmetleri arttı

Filiz Arabacı, evde bakım hizmet ihtiyacının korona virüs pandemisinde arttığını söyledi.

Dr. Filiz Arabacı, yaptığı açıklamada, evde bakım hizmetleri arasında hekimlik, hemşirelik hizmetleri, evde kan alma gibi hizmetlerin olduğunu belirterek, “Pandemi döneminde ise hastaneye gelemeyen kronik hastalıkları olan hastalara da daha çok evde bakım hizmeti veriliyor. Evde bakım adını duyan kişiler daha çok yatalak, yaşlı, engelli insanları düşünmekle beraber pandemi döneminde bu hastalara hizmet ihtiyacı olan farklı hasta grupları da eklendi. Örneğin ameliyat olmuş evde yatarak tedavisi sürecini sürdüren ya da yine ameliyat sonrası çeşitli tetkikler için hastaneye gelmek istemeyen hastalara bu hizmet veriliyor. Ayrıca kalp, diyabet ya da KOAH gibi kronik sorunları olan hastalar da evde bakım hizmetlerinden yararlanmak istediler” diye konuştu.

Günümüzde toplumda evde bakım hizmetlerinin bilinilirliğinin arttığını da belirten Dr. Arabacı, “Evde bakım hizmetlerinde, öncelikle hastanın eğer ihtiyacı varsa hekim muayenesi ya da hastayı takip eden hekimin bazı tetkikler istemesi durumunda bu konudaki uzman teknisyen ya da hemşireler hastanın evine gidip kan alma gibi işlemleri yapıp, hastaneye ulaştırıyorlar. Evde tedavi, enjeksiyon, hekim muayenesi gibi ihtiyaç duyulan bu tip hizmetlerle ilgili farkındalık artıyor. Özellikle pandemi döneminde evde izole olan hastaların bu nedenle taleplerinde büyük artış görülüyor” dedi.