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Korona virüse aldırmadan yangını izlediler

Adana’nın Kozan ilçesinde bir araçta çıkan yangını meraklı kalabalık korana virüs tedbirlerine aldırış etmeden izledi.

Adana'nın Kozan ilçesinde bir araçta çıkan yangını meraklı kalabalık korana virüs tedbirlerine aldırış etmeden izledi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken vatandaşların umursamazlığı pes dedirtti.



Kozan'da çevre yolunda bulunan trafik ışıklarında 01 AHD 17 plakalı Ergün Doğan'a ait araçta elektrik aksamından kaynaklı yangın çıktı. Durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Sürücü Doğan, aracını trafik ışıklarında bırakarak patlama ihtimaline karşı tedbir amaçlı uzaklaştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araca müdahalede bulundu. Bu sırada çevredeki meraklı kalabalık ise korona virüs tedbirlerine aldırış etmeden izledi. Vatandaşların maske takmaması ve sosyal mesafe kuralına uymadan yan yana durması dikkat çekti. Yangınla ilgili inceleme başlatılırken olay yerine gelen polis ekipleri ise çevredeki vatandaşları uzaklaştırdı.

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