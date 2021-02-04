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Korona virüsten ölen doktora gözyaşılı veda

Adana’da korona virüsten hayatını kaybeden acil tıp asistanı doktor Mehmet Ertane için tören düzenlendi.

Adana'da korona virüsten hayatını kaybeden acil tıp asistanı doktor Mehmet Ertane için tören düzenlendi. Törende hem ailesi hem de meslektaşları gözyaşlarını tutamadı.


Adana Şehir Hastanesi'nde görevli Acil Tıp asistanı Dr. Mehmet Ertane (38), 4 Aralık'ta Covid-19 testi pozitif çıktı. Rahatsızlığı artınca 7 Aralık'ta yoğun bakıma alınan Dr. Mehmet Ertane daha sonra entübe edildi. Bugüne kadar yoğun bakımda tedavi gören Dr. Ertane, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.


Dr. Ertane için görev yaptığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tören düzenlendi. Törende meslektaşları ve Ertane'nin annesi Mihriban ile babası Mehmet gözyaşlarını tutamadı. Bazı sağlık çalışanlarının gözlük, maske ve siperlikle törene katıldığı görüldü.


Törende konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. Halil Nacar, sağlık camiası olarak hüzünlü olduklarını belirtti.


Törenin ardından Ertane'nin Türk Bayrağı'na sarılı tabutu defnedilmek üzere Ceyhan'a gönderildi. Öte yandan Ertane'nin annesi Mihriban ile babası Mehmet'in de geçtiğimiz günlerde koronayı atlattığı öğrenildi.

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