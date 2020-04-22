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Korona virüsü duman ettiler

Adana’da belediyeler, yeni tip korona virüs ile mücadelede dumanlama sistemi de kullanıyor.

Adana'da belediyeler, yeni tip korona virüs ile mücadelede dumanlama sistemi de kullanıyor.


Korona virüs Türkiye'ye etkisi altına almasının ardından belediyeler de vatandaşların sağlığını düşünerek bir çok noktayı düzenli aralıklarla dezenfekte etmeye başladı. Çoğunlukla parklar, duraklar, kaldırım ve bulvar gibi noktalar dezenfekte ediliyor.


Öte yandan Adana Büyükşehir Belediyesi dezenfektanın yanı sıra dumanlama sistemini de kullanarak virüsle mücadele ediyor. Bir kamyonetin arkasına yerleştirilen aletlerle havaya duman olarak püskürtülen kimyasallarla virüse engel olmaya çalışılıyor. Bu yöntemle sürdürülen mücadele sırasında bütün sokakların duman altında kalması ilginç görüntüler oluşturuyor.

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