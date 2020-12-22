Koronayı yenen Kocaispir göreve başladı

8 Aralık günü boğaz ve eklem ağrıları ile halsizlik şikayetleri üzerine Covid-19 testi yaptırdıktan sonra testi pozitif çıkan Başkan Kocaispir, korona virüsü yenerek yeniden sağlığına kavuştu.

10 günlük ev karantinasının ardından ikinci testi yaptıran ve testi negatif çıkan Başkan Kocaispir, tekrar görevinin başına döndü.

Sağlığına kavuşur kavuşmaz yeniden mesaisine başlayan Başkan Kocaispir, ayağının tozuyla Şehit Erkut Akbay mahallesinden kentsel dönüşüm müjdesi verdi.

Sosyal medya hesabından paylaştığı video ile Yüreğirlilere seslenen Başkan Kocaispir, şunları kaydetti:

“Allah'ın izni, sizlerin de duası ile çok şükür hastalıktan kurtulmuş durumdayım. Hastalığı atlatır atlamaz sahalara tekrar döndük. Şehit Erkut Akbay mahallemizdeyiz. Bugün sizlere bir müjde vermek istiyorum. Şehit Erkut Akbay Mahallemizde malumunuz bir sel felaketi yaşanmıştı. O dönemde devletimiz sürece çok hızlı bir şekilde müdahil olmuştu. Çok şükür Cumhurbaşkanımızın imzasıyla 104 dönümlük bir alanda kentsel dönüşüm süreci başlamış durumda. Yüreğir'de Şehir Erkut Akbay mahallemizin dönüşmesi kentimizin, ilçemizin güzelleşmesi bakımdan son derece kıymetli ve önemli. Biz de başından beri bu sürecin gerçekleşmesi ile ilgili yoğun bir çaba gösteriyoruz. Kentsel dönüşüm sürecimizin başlaması ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanımıza, Çevre ve Şehircilik Bakanımıza, Sayın Bakanlarımız Ömer Çelik ve Jülide Sarıeroğlu'na, milletvekillerimize, il başkanımıza ve katkı sağlayan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkürü bir borç biliyorum. Biz Yüreğir için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü bizim derdimiz insan.”