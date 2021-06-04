Adana'da kaçak göçmen taşıyan korsan sürücüye 35 bin 263 lira para cezası verildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı yol kontrolünde bir minibüsten şüphelenip durdurdu. Polis yaptığı araştırmada, sürücü Ahmed Al Ahmad'ın sürücü belgesinin olmadığını, korsan taşımacılık yaptığını ayrıca 14 kaçak göçmen taşıdığını tespit etti. Polis sürücüye 35 bin 263 lira para cezası yazdı. Araç trafikten men edildi.