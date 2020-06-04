Koruma altındaki "doğa çöpçüsü" Adana'da görüntülendi

Türkiye'de koruma altında bulunan ve 'doğa çöpçüsü' olarak bilinen "geyik böceği", Adana'nın Feke ilçesinde ormanlık alanda görüntülendi.

Bilimsel adı "Lucanus cervus" olan "geyik böceği" halk arasında "gergedan böceği" olarak da biliniyor.

Hatay'daki Amanos Dağları'nda yaşayan, koruma altında olan ve yaşam alanlarının genişletilmesi için çalışmalar yürütülen geyik böcekleri, geçtiğimiz yıllarda sanal ortamda satışını gerçekleştirenlere çok ağır para cezası uygulamaları ile gündeme gelmişti.

Adana'nın Feke ilçesinde yerel halk tarafından “gergedan, boynuzlu” böcek olarak bilinen geyik böcekleri kızılçam ormanlarında doğanın dengesinin korunmasında büyük rol oynuyor. Böcekler evlere gelse dahi doğal ortamlarına geri bırakılıyor.

Feke'de görülen böceği görüntüleyen bir vatandaş bu böceklerin doğa için değerli olduğunu belirterek, “Bölgede çok yoğun bir şekilde görülüyor. Bahardan başlayarak sonbahara mevsimine kadar sık sık görülüyor. Ama bizler doğanın bize yaşam alanı sunduğu düzeni bozmadan onlarla birlikte yaşamlarımızı sürüyoruz. Bize düşen onları korumak ve doğal ortamlarında yaşamlarını sağlamak” dedi.

5 ve 7 santim boylarında görüntülenen ve doğa çöpçüsü olarak bilinen geyik böcekleri doğadaki bitkilerin atıkları ile beslenerek yaşamlarını sürdürürken, bu yaptıkları ile doğanın dengesinin korunmasında büyük bir rol oynuyor.