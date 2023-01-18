İhlas Haber Ajansı

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Koruma altındaki kuşları avlayan 6 kişi yakalandı

Adana’nın Karataş ilçesinde koruma altındaki kuşları avladıkları belirlenen 6 kişi yakalandı.

Adana'nın Karataş ilçesinde koruma altındaki kuşları avladıkları belirlenen 6 kişi yakalandı.


Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Karataş ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğinde görevli av koruma memurları ile birlikte gerçekleştirilen önleyici kolluk devriyesi esnasında yapılan kontrolde 6 kişini avcılık belgesi olmadan av yaptıklarını belirledi.


Koruma altındaki kuşları avladıkları tespit edilen 6 kişi hakkında tanzim edilen idari yaptırım karar tutanağı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim edildi.

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