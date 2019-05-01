Koruma Kurulu Adana için birlik oldu

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu üyeleri, 2019'un ilk toplantısında bir araya geldi.

Adalet Bakanlığı Göltepe Eğitim Tesisleri'nde Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül başkanlığında yapılan toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın yanı sıra kentteki kamu kurum ve kuruluşlarının müdür ve temsilcilerinden oluşan kurul üyeleri, odalar ile sivil toplum örgütlerinden temsilciler katıldı. Toplantıda Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yapılan sunumda, müdürlük koordinesinde yürütülen ve yükümlülerin topluma kazandırılması, meslek edindirme, istihdam ve sosyal faaliyette bulunmalarını sağlayan kurulun faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

"Bir insanı topluma kazandırmak bile evladır"

Toplantıda söz alan Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar, Koruma Kurulu'nun çok önemli bir iş yaptığını söyledi. Karalar, “Bırakın onlarca, yüzlerce insanın hayatını kurtarmayı, topluma kazandırmayı, bir insanı kurtarsak yine evladır. Aslında suçlu insan yok mahalle baskısı, aile durumu, yetiştirilme tarzı gibi nedenlerle suça itilen insan var. Ama bütün bunları bir kenara bırakıp bizim o insanların yanında durmamız gerekiyor. Ben bu kurula katılmayı çok önemsiyorum. Çünkü biz katılırsak bizi başka kurum ve kuruluşlar da takip edecek, daha çok kişilere ulaşacağız” dedi.

Karalar, Seyhan Belediye Başkanlığı döneminde Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile yürütülen okul sıralarının yenilenmesi çalışmasının da tüm Adana'ya yayacaklarını söyledi.

"Ön yargıları yıkmamız lazım"

Cumhuriyet Başsavcısı Yurdagül de, güçlü bir Koruma Kurulu'nun Adana gibi potansiyeli çok yüksek olan bir ilde daha faydalı işler yapacağını kaydetti. Koruma Kurulu'nun hedef kitlesi olan Denetimli Serbestlik bünyesindeki yükümlüler, eski hükümlüler ve suç mağdurlarının hayatlarına dokunan projeleri yapmak istediklerini belirten Yurdagül, “Koruma Kurulu'nun geniş tabana yayılan bir katılımla yapılmasını istiyoruz. Çünkü her kurumun dokunacağı, fayda sağlayacağı kitle farklı. Herkesin desteğine ihtiyacımız var. Biz hedef kitlemizdeki insanlara hem maddi hem manevi destek sağlamak için buradayız. Bu kişilere kesinlikle ön yargılı bakmamamız lazım. Bir kişi cezaevine girdi diye, onu hemen kötü olarak tanımlayamayız. Meslek hayatım boyunca çok örnek gördüm; cezaevine girmesine sebep olan olay olmadan 1 saat öncesinde, insanın aklının ucundan bile geçmiyor cezaevine girmek. Bir hata yapmış olsalar da biz devletin çeşitli yetkilerini kullanan insanlar olarak onlara mutlaka ön yargısız bakmamız lazım. Ön yargısı olanların da ön yargılarını kırmamız lazım. Koruma Kurulu'na başvurarak, ‘Ben emeğimle çalışıp para kazanmak istiyorum, başka bir şey yapmak istemiyorum' diyenlerin sorunlarına mutlaka çözüm bulmamız, yaralarına merhem olmamız gerekiyor” dedi.