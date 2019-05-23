Koruyucu ailelere iftar

Vali Mahmut Demirtaş, Adana Kamu Müteahhitleri Derneği (AKAMDER) tarafından bu yıl 13.sü düzenlenen geleneksel iftar programına katıldı.

Adana Kamu Müteahhitleri Derneği Başkanı Mustafa Karslıoğlu'nun açılış konuşmasının ardından katılımcılara hitap eden Vali Mahmut Demirtaş, "Mübarek Ramazan ayında, devletimizin şefkat eli üzerilerinde olan çocuklarımız ve onların koruyucu aileleriyle aynı sofrada bir araya gelmekten son derece mutluyum" dedi.

Vali Demirtaş, konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

"Şefkat, merhamet ve paylaşma duygularının zirveye çıktığı bu mübarek günlerde, toplumun tüm kesimleriyle iftar vesilesiyle bir araya gelmeye gayret gösteriyorum. Bugün de AKAMDER'in organize ettiği iftar programında, devletimizin şefkat eli üzerinde olan çocuklarımız ve onların koruyucu aileleriyle aynı sofrada bir araya geldik. Bizler yetim bir peygamberin ümmeti olarak, yetimin yüzündeki tebessümün dünyayı güzelleştirdiğine inanıyoruz. Hamdolsun, başımızı hangi yöne çevirsek gülen yüzler, mutlu çocuklar ve aileler görüyoruz. Bu tebessüm tablosunu oluşturanlara sonsuz şükranlarımı sunuyorum."

Bir çocuğa koruyucu aile olmanın, maddi hiçbir değerle ölçülemez dolduğunu ifade eden Demirtaş, “Bu konuda cesaretiniz, merhametiniz ve hoşgörünüz için sizlere teşekkür ederim. Cumhurbaşkanımızın himayelerinde devletimiz, çocuklarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılasa da, anne-baba sevgisini doğal ortamda karşılayamaz. Bu eksiği sizler tamamlıyorsunuz. Sizin gibi engin gönüllü kardeşlerimiz oldukça, çocuklarımız aile ortamında, dolayısıyla sevgi ikliminde büyüyecektir. Bu bakımdan kendinizle ne kadar övünseniz azdır. Temiz ve huzurlu bir toplumun temeli, sağlıklı bir aile ortamından geçmektedir. Bu bağlamda; çocuklarımıza bırakacağımız en değerli miras, onları milli ve manevi değerlere bağlı bireyler olarak yetiştirmek ve geleceğe en iyi şekilde hazırlamaktır" diye konuştu.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde, 166 koruyucu ailenin yanında kalan 217 çocuk adına düzenlenen iftar programı, dualar eşliğinde birlik ve beraberlik mesajları verilmesi, Vali Mahmut Demirtaş'ın AKAMDER yöneticileri ile koruyucu ailelere, devlet ve millet adına teşekkür etmesi ve iftar programına destek veren hayırsever vatandaşlar Osman Çevik, Mustafa Şahbaz ve Mehmet Deveci'ye teşekkür plaketi vermesiyle son buldu.