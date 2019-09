Köse: "Kuduz yüzde 99.9 öldürücü, yüzde 100 önlenebilir bir hastalık"

Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, "Kuduz hastalığı yüzde 99.9 oranında öldürücü yüzde 100 oranında önlenebilir bir hastalıktır" dedi.

Köse, 28 Eylül “Dünya Kuduz Günü'' dolayısıyla yaptığı açıklamada, her yıl dünyada 59 bin insanın kuduz nedeniyle hayatını kaybettiğini belirterek, "Bu sayı her on dakikada bir insanın kuduz hastalığı nedeniyle hayatını kaybetmesi anlamına gelmektedir. Kuduz hastalığı yüzde 99.9 oranında öldürücü yüzde 100 oranında önlenebilir bir hastalıktır. Bu ölümlerin yüzde 99'u Afrika ve Asya'da görülmektedir. Görülen kuduz vakalarının yüzde 60'ı da 15 yaşından küçük çocuklardan oluşmaktadır" diye konuştu.

Dünyada kuduz hastalığını 2030 yılında tamamen ortadan kaldırmak amacıyla çalışmalar yapıldığına dikkat çeken Köse, "Ülkemizde çok nadir görülmesine rağmen çalışmalar devam etmektedir. Kuduzda yapılacak en önemli şey hayvanlarımızı kuduza karşı aşılatmaktır. Isırılmamış durumunda ısırık yerini bol ılık suyla yıkayıp en yakın sağlık kuruluşuna başvurmak gerekmektedir. İnsanlarda yapılacak aşılama programını beşeri hekimler yaparken aynı zamanda ısıran hayvanında müşahede ye alınması gerekmektedir. O nedenle en yakın Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'ne ya bizzat kendiniz ya da sağlık kuruluşu bilgi vermelidir ki ilçe veteriner hekimleri o hayvanı müşahede altına alsınlar. Çünkü salyasında virüs olan hayvan en geç 10 gün içinde ölmektedir. Buradan da anlaşılacağı üzere hayvanın 10 günlük müşahede süresi önemlidir. 10. gün sonunda hayvan yaşıyorsa ısırılan insanın aşıya devam etmesi gerekmemektedir” ifadelerini kullandı.

Sokaklarda sahipsiz hayvanlar yaşarken halkı kuduz konusunda bilgilendirerek eğiterek ve hayvanları aşılatarak kuduz hastalığını gündemden düşürmek gerektiğini belirten Köse şunları kaydetti:

“Yılda bir kez bile bir yerleşim yerinde, kuduz pozitif bir hayvanın olması o bölgede yaşayan insanları hayvanlardan korkar hale getiriyor. Sonunda da hayvanların yaşam haklarını tehdit eder duruma geliyor. Sonuç olarak biz veteriner hekimler tek sağlık yaklaşımı ile tüm sağlık hizmetlerinde olduğu gibi kuduz hastalığından korunmasız hayvanseverlerin ve halkımızın yanındayız.”