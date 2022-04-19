Kot pantolondan "Başka Biçim" sergisi

Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü'nde görev yapan Öğr. Gör. Hande Bilvar, kot pantolondan "Başka Biçim" sergisini yarın açacak.

Günlük yaşamda yediden yetmişe herkesin hayatında bir giyim nesnesi olan, halk arasında kot pantolon olarak bilinen ve dünyada adını “blue jeans” olarak tarihe yazan pantolonlar, sanat nesnesi olarak sergilenecek.

2013 yılından beri yurt içi ve yurt dışında çeşitli karma sergilere katılan Hande Bilvar, “Başka Biçim” isimli ilk kişisel sergisinde kullanılmış, eskimiş ve atılmak üzere birçoğu ikinci el olan denim pantolonları çevresinden toplayarak biriktirip her birinin yaşanmışlığını içinde sakladığına inandığı duygular ile sanat eserine dönüştürdüğünü söyledi.

Akademik yaşamından önce özel sektördeki iş deneyimlerinde tanıştığı denim kumaşı ile bağını koparmadığını ve endüstri ürünü olan kot pantolonlarını malzeme olarak ele alıp, sanat nesnesine dönüştürme fikirlerini geliştirerek, doktora tezi sırasında çeşitli deneysel çalışmalar ile hayata geçirmeye başladığını anlatan Bilvar, bu çalışmanın ‘sürdürülebilir sanat' kavramına da örnek olduğunu kaydetti.

20 Nisan'da açılacak sergi, 9 Mayıs 2022 tarihine kadar Gündoğdu Sanat Galerisinde izleyicilere açık olacak.